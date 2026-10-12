نقل 64 مصابا إلى المستشفيات جراء الاعتداء على مطار الملك خالد في العاصمة السعودية

استقبل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الرياض أكثر من 64 مصاباً جراء الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي، فيما توزع المصابون على عدد من المستشفيات في العاصمة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت قناة "العربية" السعودية في تقرير لها مساء اليوم الاحد أن الإصابات تنوعت بين المتوسطة والخفيفة، فيما نُقلت حالات محدودة إلى العناية المركزة، مشيراً إلى أن بعضها شمل حروقاً، في حين تضمنت إصابات أخرى رضوضاً وكسوراً في الأطراف.

وأضاف أن المصابين توجّهوا إلى عدد من المنشآت الصحية في الرياض، مع إعطاء الأولوية للمستشفيات القريبة من موقع الاعتداء، وفي مقدمتها مستشفى جامعة الأميرة نورة، إلى جانب مدينة الملك فهد الطبية ومستشفيات أخرى.

وأكدت السلطات السعودية أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع إتاحة خدمات التأهيل بعد الخروج من المستشفيات مجاناً للحالات التي تستدعي ذلك.

وعلى صعيد ردود الفعل، أشار تقرير بثته القناة حالة من الغضب في الشارع السعودي إزاء الهجوم بالتزامن مع تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم "السعودية خط أحمر" التداول، وسط مشاركة من مواطنين في دول عربية، بينها مصر والأردن والسودان وفلسطين، في ظل سقوط ضحايا ومصابين من جنسيات مختلفة.

بالتوازي، لفت إلى أن الحياة اليومية في العاصمة الرياض استمرت بصورة طبيعية، مع توجه الموظفين إلى أعمالهم وممارسة السكان أنشطتهم المعتادة دون ملاحظة تغييرات واسعة في أنماط العمل أو تعطل الأنشطة العامة.

وفيما يتعلق بمطار الملك خالد الدولي، أفادت "العربية" أن عمليات حصر الأضرار المادية والتحقق من سلامة المرافق لا تزال جارية، مشيراً إلى توقعات باستئناف الرحلات الجوية تدريجياً خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت أن اتساع المطار، الذي يضم نحو خمسة مبانٍ مخصصة للرحلات الداخلية والدولية، يجعل عملية تقييم الأضرار والتأكد من جاهزية المرافق بحاجة إلى وقت إضافي.