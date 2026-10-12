6 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالتراجع عن شراء الديزل الروسي

دعا 6 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى "التراجع فورا" عن خطتها لشراء وقود الديزل من روسيا.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره، الأحد، 4 أعضاء جمهوريين وعضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ، احتجاجا على اتفاق الإدارة الأمريكية لشراء الديزل الروسي.

وقال البيان، إن إدارة ترامب لم تتشاور مع الكونغرس، رغم أن القانون يلزمها بذلك، كما لم تقدم أي توضيح لتبرير قرارها.

وأضاف: "بينما تواصل روسيا قتل المدنيين الأوكرانيين، ينبغي للولايات المتحدة ألا تقدم دعما ماليا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. وعلى الإدارة أن تغير هذا الموقف فورا".

وقال الأعضاء إن "الكونغرس أوضح موقفه بجلاء: ينبغي للولايات المتحدة ألا تستورد النفط من روسيا حتى تنهي (موسكو) عدوانها على أوكرانيا وتتخلى عن تهديداتها لحلفائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وكان ترامب أعلن الجمعة، توصله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بأن تزود موسكو الأسواق الأمريكية والعالمية فورا بأكثر من 300 ألف طن من الديزل، و500 ألف طن إضافية خلال نوفمبر، ثم بمليون طن بعد ذلك مباشرة.

وجاء إعلان ترامب بعد أسابيع من إقرار الكونغرس قانونا يلزم الرئيس بفرض رسوم جمركية كبيرة على الدول التي تعد من أكبر مستوردي النفط أو الغاز الطبيعي الروسي.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية شاملة على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا" في شؤونها.