الحوثيون يتبنون هجمات على مطاري الرياض والدمام ومنشأتين لأرامكو السعودية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الأحد، مسؤوليتها عن سلسلة هجمات استهدفت مطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام، إلى جانب منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية، باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن الحوثيين نفذوا أربع عمليات عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدفت مواقع داخل الأراضي السعودية، من بينها مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الذي قال إن الجماعة استهدفته على ثلاث مراحل.

وأضاف سريع أن العملية الثانية استهدفت معمل الغاز في شدقم التابع لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية، فيما استهدفت العملية الثالثة منشأة تناجيب النفطية التابعة للشركة، مدعيًا أن الهجومين أسفرا عن اندلاع حرائق في الموقعين.

وأوضح أن العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مشيرًا إلى أن الهجمات أدت إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية، وفق ما أعلنه في البيان.

ولم يصدر تأكيد رسمي سعودي بشأن ما أعلنه الحوثيون عن وقوع إصابات مباشرة أو اندلاع حرائق في منشأتي أرامكو.

وفي المقابل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء، مساء الأحد، مؤكدة أن الجهات المختصة تباشر تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد، الأحد، أسفر عن وقوع إصابات، فيما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز «كروز» في محيط المطار.

وتأتي هذه التطورات بعد الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، السبت، وأسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، وفق الحصيلة التي أعلنتها الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، قبل أن تعلن السفارة الهندية وفاة أحد مواطنيها متأثرًا بإصابته، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 13 شخصًا.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، قد وصف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بمطار الرياض بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدًا أن التحالف سيرد بحزم وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعربت مصر عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي استهدفت الأراضي السعودية ومطار الملك خالد الدولي، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.