زيلينسكي: روسيا قصفت محطة كهرباء خاركيف بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت وألحقت أضرارا بمحطة تدفئة في مدينة خاركيف بشرقى البلاد ودعا موسكو إلى احترام وقف إطلاق النار الجزئي في مجال الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي خطابه المسائي عبر الفيديو اليوم الأحد، ترك زيلينسكي الباب مفتوحا حول ما إذا كان الهجوم قد وقع قبل إعلان ترامب أم بعده. وقالت السلطات المحلية إن ستة أشخاص أصيبوا في الهجوم، بينهم طفل.

وكان الرئيس الأمريكى قد قال في وقت سابق اليوم الأحد إن روسيا وأوكرانيا تعتزمان الامتناع عن مهاجمة قطاعات الطاقة في كل منهما في المستقبل. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنه تم الاتفاق على وقف جزئي لإطلاق النار.

وقال ترامب إنه "بأثر فوري، يدخل وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة حيز التنفيذ في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقد وافق عليه الطرفان... لا تنتهكا الاتفاق".

وفي رد فعل أولي، قال زيلينسكي إنه فوجئ بإعلان ترامب. وقال لموقع أكسيوس إن وقف إطلاق النار المتفق عليه، وفقا لترامب، "كان خبرا جديدا بالنسبة لي".

وأضاف زيلينسكي أنه إذا وافق الروس على وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، فإن أوكرانيا ستوافق عليه أيضا.

ولم تعلق روسيا بعد على اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم.

وكتب زيلينسكي أيضا على موقع "إكس" أنه تحدث مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بشأن إعلان ترامب.

وكتب "أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار ومن المهم أن تدعمه روسيا أيضا. نحن ننتظر التفاصيل من الجانب الأمريكي".

وقال الرئيس الأوكراني، في مقابلة تم بثها اليوم الأحد، إن أوكرانيا مستعدة لوقف ضرب مصافي التكرير الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على نظام الطاقة في أوكرانيا، وطلب من ترامب الضغط على الكرملين للموافقة.

وقال زيلينسكي لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" "نطلب من الرئيس ترامب أن يعطيهم إشارة، لعدم مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".

وذكر ترامب أمس السبت أنه حان الوقت لتولي رئيس جديد لأوكرانيا مشيرا إلى أن زيلينسكي لم يفعل ما يكفي لإنهاء الحرب وألقى عليه باللائمة في ارتفاع أسعار وقود الديزل في أمريكا.

ورد زيلينسكي على تصريحات ترامب بالقول إن أوكرانيا يمكن أن تجري انتخابات إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وقال "امنحونا شهرين، 60 يوما. وقف إطلاق نار كامل لمدة 60 يوما وسننظم انتخابات"، مضيفا أن أوكرانيا ستكون مستعدة لقبول أي خيار يتخذه شعبها.

وقال: "مع كل الاحترام للرئيس ترامب، الأمر متروك لمجتمعنا وشعبنا لاختيار زعيم أو آخر". وأضاف زيلينسكي أن إجراء الانتخابات أثناء الحرب سيكون غير قانوني وأن أوكرانيا ستحتاج إلى ضمانات أمنية للسماح للناس بالتصويت بأمان.