أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، رفضه الاعتماد المستمر على التحكيم الأجنبي، مشيرًا إلى اختلاف قرارات الحكام بشأن بعض الحالات، ومنها ركلة الجزاء الخاصة بشيكو بانزا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال عبد الفتاح، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن بعض الحكام في أوروبا لن يحتسبوا ركلة الجزاء الخاصة بشيكو بانزا، بينما قد يحتسبها حكم مصري، مضيفًا أن هناك حالات أخرى في مباراة القمة قد يحتسبها حكام في أوروبا ولا يحتسبها حكام في دول أخرى.

وعن تقييمه للحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، قال: «مليش إني أقيّم التحكيم الأجنبي، لكن الناس شافت بنفسها اللي حصل».

وأوضح رئيس لجنة الحكام أن اللجنة طلبت حكامًا من الدول الخمس الكبرى، لكن ثلاث دول اعتذرت، كما حاولت الاستعانة بحكام نخبة، إلا أنهم كانوا مرتبطين بمباريات دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن الحكم السلوفيني أدار مباريات في بلجيكا وفرنسا، مشيرًا إلى أن التحكيم في العالم كله يشهد أخطاءً، وأن مستويات الحكام متقاربة.

وشدد عبد الفتاح على أن لجنة الحكام لا تتحمل مسؤولية قرارات الحكم الأجنبي، قائلًا: «الحكم الأجنبي مليش إني أتحاسب عليه، أنا مسؤوليتي قدومه فقط، إنما لو الحكم مصري، حاسبونا».

وأكد أن اتحاد الكرة سيعرض شكوى الزمالك على لجنة الحكام، لتبدي رأيها فيها، مضيفًا أن اللجنة لا تقف ضد أي طرف، وأنها لا تضمن أداء أي حكم أجنبي يأتي لإدارة مباراة في مصر.

ودعا عبد الفتاح إلى الثقة في الحكام المصريين ومساندتهم، مؤكدًا أن اللجنة تتحمل مسؤولية الحكام المصريين الذين تدير شؤونهم.

وعن أحقية شيكو بانزا في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة القمة، قال عبد الفتاح إن معايير التحكيم تختلف، وإنه لا يستطيع مطالبة الحكم الأجنبي بتطبيق معايير الدوري المصري أو تغيير طريقة تحكيمه.