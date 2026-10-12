انفجار جديد بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة أخرى كانت تسير على مسار غير منسق مع السلطات الإيرانية اصطدمت بلغم بحري، ما أدى إلى انفجار وحريق على متنها.





وجاء في بيان نشرته قناة الحرس الثوري على تطبيق "تلغرام": "ناقلة أخرى خرقت قواعد المرور عبر مضيق هرمز اصطدمت بعد ظهر اليوم بلغم بحري، ما أسفر عن انفجار وحريق في غرفة محركات السفينة".





وأشار البيان إلى أن الاصطدام وقع عند مخرج مضيق هرمز. ووفقا للحرس الثوري، فإن الناقلة أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة بها وكانت تسير على مسار غير منسق مع إيران.

وكان الحرس الثوري قد أفاد في 10 من أكتوبر الجاري بأن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي قد أعلن في التاسع من سبتمبر الماضي فرض إيران منطقة محظورة على الملاحة شرق مضيق هرمز، ويتعين على السفن التي تعبر فيها بالتنسيق مع طهران.



وأشار إلى أن أي سفينة تعبر هذه المنطقة ستتعرض لعقوبات إذا لم تنسق مرورها مع طهران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في أواخر فبراير الماضي توجيه ضربات إلى أهداف في إيران، فردّ الجانب الإيراني بضربات انتقامية طالت إسرائيل والقواعد الأمريكية المنتشرة في دول الخليج العربية والأردن.

وفي منتصف يونيو وقّعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية، غير أنهما تبادلتا لاحقا الضربات مرة أخرى. ولا يزال النزاع قائما حتى الآن.

وكنتيجة للنزاع بين إيران والولايات المتحدة، توقفت بشكل شبه تام الملاحة عبر مضيق هرمز. ويعد المضيق مسارا رئيسيا لإمداد السوق العالمية بالنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود عالميا.