الرقابة على الصادرات والواردات تبحث التعاون الصناعي مع مقاطعة هوبي الصينية

في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الدوليين، وتوسيع فرص التعاون الصناعي والاستثماري، استقبل المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفدًا رسميًا من وزارة التجارة بمقاطعة هوبي الصينية، خلال زيارته إلى مصر في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2026، لبحث فرص التعاون المشترك واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية، والمهندس وائل النجومي، رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات السلع الصناعية.

وضم الوفد الصيني مسؤولين وممثلين عن جهات وشركات معنية بالتجارة والصناعة والتعاون الاقتصادي بمقاطعة هوبي، حيث استهدفت الزيارة تعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية، واستكشاف فرص إقامة شراكات تجارية واستثمارية، والتعرف على بيئة الأعمال والإجراءات المنظمة للاستثمار والتصنيع في مصر.

وتضمنت مجالات التعاون المستهدفة عددًا من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تجارة السيارات وقطع الغيار، والتصنيع المتقدم، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والترويج التجاري، إلى جانب بحث فرص التعاون الصناعي والاستثماري بما يسهم في توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.

كما تبرز الزيارة أهمية التعاون المؤسسي في مجالات الرقابة على الواردات الصناعية واختبارات السلع، وتبادل الخبرات الفنية، والتعرف على المتطلبات والإجراءات المنظمة لحركة التجارة، بما يدعم جودة السلع ويسهم في تعزيز انسيابية التجارة الخارجية.

ويأتي استقبال الوفد الصيني في سياق حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المعنية بالتجارة والصناعة، وتطوير قنوات التواصل مع الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.