 المتحدث العسكري: تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية - بوابة الشروق
الإثنين 12 أكتوبر 2026 8:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المتحدث العسكري: تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 8:05 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 8:11 م

أعلنت القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية.

وقال العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تستمر في تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على العناصر الإجرامية لفرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية.

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية تؤكد على عمق الروابط التي تجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي، مؤكدا أن التعايش السلمي الذي يحظى به ملايين السودانيين على الأراضي المصرية يعد خير شاهد على ذلك.

وتهيب القوات المسلحة، بأبناء وادي النيل استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات المضللة والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني.

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