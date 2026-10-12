البيت الأبيض: ترامب غاضب من زيلينسكي بسبب ضرب المصافي الروسية

قال ممثل عن البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غاضب جدا" من فلاديمير زيلينسكي بسبب الضربات على المصافي الروسية.





وأضاف المسؤول: "ترامب غاضب جدا، فهو يرى أن زيلينسكي يتعامل مع الدعم الأمريكي على أنه أمر مسلم به". ويحذر مسؤولون أمريكيون، بحسب الموقع، من أن هذه الهجمات تلحق بعلاقات زيلينسكي مع ترامب ضررا يفوق ما تلحقه بروسيا نفسها.

وجاءت التصريحات بعد إعلان ترامب، الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال"، "وقفا لإطلاق النار على قطاع الطاقة" بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الإعلان يشير إلى اتفاق محتمل يوقف بموجبه الطرفان استهداف مصافي النفط، وأن ترامب يتوقع التزام زيلينسكي به.

وقال المسؤول إن وقف الهجمات على المصافي قد يمهد لاتفاق لاحق يشمل محطات الكهرباء وشبكات الطاقة. في المقابل، قال زيلينسكي إن الإعلان عن الهدنة كان خبرا جديدا بالنسبة إليه.

ويأتي ذلك بعد أن توصل ترامب، الجمعة، إلى اتفاق مع روسيا لرفع العقوبات عن صادراتها من الديزل. وقال مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس" إن القرار جاء بعد تجاهل زيلينسكي نحو ستة طلبات أمريكية لوقف ضرب المصافي الروسية، فيما وصف زيلينسكي الاتفاق بأنه غير عادل.



وكان ترامب قد انتقد بشدة زيلينسكي بسبب هذه الضربات وعدم رغبته في إنهاء النزاع، مؤكدا أن على أوكرانيا أن تختار زعيما جديدا. في المقابل، انتقد زيلينسكي ترامب وإيلون ماسك الذي سانده، قائلا إن "هؤلاء الناس عاجزون عن إيجاد سبيل لوقف (روسيا) عند حدها".