متحدث الوزراء: منتدى مصر ليس حوارا في اتجاه واحد وسنستمع للانتقادات ونرد على كل الاستفسارات

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل استعداداتها لمنتدى مصر الذي سيُعقد في الفترة بين 19 و24 أكتوبر الجاري وفقًا للتوجيهات الرئاسية لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الموقع الرسمي للمنتدى يشهد تفاعلًا واضحًا، بالتزامن مع تنظيم عشرات اللقاءات وجلسات الحوار وورش العمل خلال الفترة الماضية.

وتابع "عادل" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الأحد، أن الهيئة التنظيمية للمنتدى، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نظمت لقاءات في عدد من الجامعات، إلى جانب ملتقيات مع مراكز الفكر والأبحاث والأكاديميين، فضلًا عن إجراء مقابلات مباشرة مع المواطنين لاستطلاع آرائهم.

وأضاف أن عدد زوار المنصة الرسمية للمنتدى تجاوز 12 مليون زائر، حتى أمس السبت، مع نشر أكثر من 3 آلاف مقترح قدمها المواطنون، لافتًا إلى أن هذه المقترحات شهدت تفاعلًا كبيرًا، بما يساعد الحكومة على تحديد الأولويات التي تحظى باستحسان المواطنين، لتكون جزءًا مهمًا من مدخلات النقاش خلال جلسات المنتدى.

وأكد أن المنتدى لا يستهدف أن يكون حوارًا في اتجاه واحد، موضحًا أن الحكومة ستعرض ما حققته، وتشرح أسباب القرارات التي اتخذتها والتحديات التي واجهتها، مع الاستماع إلى آراء الخبراء والمشاركين والمواطنين الحاضرين، بما في ذلك الانتقادات الموجهة إليها وما لم تتمكن من تحقيقه خلال الفترة الماضية، والرد على الاستفسارات المطروحة.

واستكمل أن الهدف هو الخروج بقرارات واضحة وخطط تنفيذية محددة، تعكس ما جرى من حوار قبل المنتدى، وتمتد إلى جهود الحوار الوطني وما شهدته السنوات الماضية، وصولًا إلى خطة تنفيذية بمستهدفات واضحة، تتيح للمواطن متابعة ما تحقق منها، وتساعده على تكوين إدراك واقعي بشأن أولويات الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة.