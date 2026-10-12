الخارجية الليبية تستنكر استهداف المطارات ومنشآت الطاقة في السعودية

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الهجمات التي استهدفت السعودية خلال اليومين الماضيين، مؤكدة رفضها الشديد للاعتداءات التي طالت المطارات ومنشآت الطاقة وأهدافا أخرى.





وأعربت الوزارة، في بيان صادر من طرابلس، الأحد، عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد، وما أسفر عنه من خسائر في الأرواح وإصابات، فضلا عن الأضرار التي لحقت بمرافق المطارات وتعطيل حركة الملاحة الجوية.

وأكدت الخارجية الليبية تضامن دولة ليبيا الكامل، قيادةً وحكومة وشعبا، مع المملكة العربية السعودية، في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقد تعرضت السعودية لهجمات استهدفت مطاري الملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام، إلى جانب منشآت تابعة لشركة "أرامكو" النفطية السعودية الأحد، وأسفر هجوم صاروخي، السبت، على مطار الملك خالد عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين بعضهم في حالة حرجة وفقا للسلطات السعودية.

وأسفر هجومان على مطاري أبها والملك خالد يومي 6 و7 أكتوبر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين. كما قتل 3 أشخاص جراء اعتداءين استهدفا مرافق مطار الملك خالد وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية يوم 9 أكتوبر.

وحمل "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده السعودية جماعة الحوثي مسؤولية الهجمات.

وأكد التحالف أن هذه الاعتداءات جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويتزامن التصعيد مع احتدام القتال في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية.