بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، مع وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك





وأكد المنفي، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، دعم ليبيا الثابت للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

ونقلت شاهين إلى المنفي تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيدة بمواقف المنفي الداعمة للقضية الفلسطينية، ومثمنة ما عبر عنه خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، كما بحث الجانبان سبل تكثيف التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف إزاء القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي ختام اللقاء، تسلّم المنفي درع دولة فلسطين، تقديرًا لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة.



وتأتي الزيارة في إطار مساعي تعزيز العلاقات الليبية الفلسطينية وتطوير التنسيق السياسي بين الجانبين، حيث وصلت الوزيرة الفلسطينية إلى طرابلس مساء السبت، في زيارة عمل تستمر ثلاثة أيام، بهدف إطلاع المسؤولين الليبيين على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبحث آفاق التعاون المشترك.