3 شهداء بينهم متأثرا بجراحه بقصف إسرائيلي على غزة

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استُشهد 3 مواطنين فلسطينيين، بينهم متأثرًا بجراحه، واثنين في قصف إسرائيلي استهدف مواصي مدينة رفح، وأصيب عدد آخر في استمرار القصف وإطلاق النار على مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد الشاب عز الدين إياد دياب برهوم (22 عامًا)، وصلاح الدين إياد عبد الحميد عقل (29 عامًا)، في قصف استهدف منطقة قرب مسجد معاوية، بمواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي شمال غزة، قال مراسل الوكالة إن المواطن خالد عبد الفتاح جابر، استشهد، متأثرًا بجراحه إثر استهداف قبل أيام.

وفي وسط قطاع غزة، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج.

ولفت المراسل إلى إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة، وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية جنوبي خانيونس.

كما أشار إلى تحليق منخفض للطيران المسير والاستطلاع في أجواء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر العام المنصرم.