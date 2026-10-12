فرانس برس: مصرع مصريين وإصابة ثالث في حادث إطلاق نار بسوق جنوب الخرطوم

لقى مصريان مصرعهما، في إطلاق نار بالعاصمة السودانية الاثنين، وأصيب ثالث، بعدما فتح مسلح النار في سوق بجنوب الخرطوم، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الأمني طالبا عدم ذكر اسمه: "أطلق مسلح النار على ثلاثة مواطنين مصريين توفي اثنان منهم وأصيب الثالث" مشيرا إلى أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول المكان "وجار البحث عن الجاني".

وفي وقت سابق من اليوم، جرى اتصال هاتفي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، ونظيره السوداني وزير خارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال على عمق العلاقات المصرية السودانية والوشائج التاريخية التي تربط بين شعبي وادي النيل الشقيقين.

واتفق الوزيران، على أهمية مواصلة العمل على المزيد من تطوير العلاقات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء مخرجات اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان موخرًا في مدينة العلمين.

وشدد الوزيران على الاهتمام المتبادل، على أعلى مستوى في البلدين، بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. كما اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، وشددا على علاقات الاحترام المتبادل التي تجمع بين البلدين الشقيقين بما في ذلك احترام سيادة كل دولة ووحدة وسلامة أراضيها وحدودها.