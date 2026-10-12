رجح سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة روديون ميروشنيك، أن يحرض الاتحاد الأوروبي كييف على القيام باستفزازات تهدف إلى عرقلة الاتفاق الروسي الأمريكي.





وقال ميروشنيك في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "قد يدفع الأوروبيون كييف نحو ارتكاب انتهاكات مباشرة أو اتخاذ خطوات استفزازية من شأنها عرقلة هذا الاتفاق".

وشدد ميروشنيك على أن الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي تمثل "خطوة جادة" من جانب روسيا والولايات المتحدة وتُظهر اهتماما بالتعاون الاقتصادي.

وختم قائلا: "ذلك يشير إلى أن مسار التعاون هذا قد يتوسع ليشمل مجالات أخرى، دون أن يشكل الصراع في أوكرانيا العقبة الرئيسية التي تحول دون تطور العلاقات الروسية الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الجمعة 9 أكتوبر، أنه توصل خلال اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق على توريد وقود الديزل من روسيا. وفي موسكو، قال الكرملين إن بوتين أكد خلال الاتصال استعداد روسيا لتوريد النفط ومشتقاته إلى السوق الأمريكية والأسواق العالمية.



في المقابل، وصف فلاديمير زيلينسكي الاتفاق بأنه "قرار ضعيف من شركاء أقوياء".

وأبدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحفظ بروكسل على اتفاق الديزل، وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يرى أن أي تعديل في ملف العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك ما يتعلق بشحنات الديزل، قد يؤثر على المعادلة الاقتصادية المرتبطة بأوكرانيا.