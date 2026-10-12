استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

- إصابة 3 فلسطينيين بجروح خطيرة إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على تجمع لمواطنين شمال غربي مدينة رفح

استشهد فلسطينيان وأُصيب 3 آخرون، صباح اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد الفلسطينيين "عز الدين إياد برهوم" (22 عاما)، و"صلاح الدين إياد عقل" (29 عاما)، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين شمال غربي مدينة رفح.

وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل تجمعا للمواطنين قرب مسجد معاوية في منطقة المواصي شمال غربي رفح.

وفي سياق متصل، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائفها تجاه مناطق شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق مصادر محلية.

كما أطلقت زوارق إسرائيلية نيرانها وقذائفها تجاه ساحل مدينة غزة شمالا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسب المصادر ذاتها.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف وإطلاق الرصاص، ما أسفر، حتى الأحد، عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و281 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة، استشهد خلالها أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 175 ألفا، ودمرت نحو 90% من البنية التحتية.