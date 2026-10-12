باكستان تجدد التزامها باتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- وزير الخارجية إسحاق دار أعلن إصابة 6 باكستانيين بالهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض

جدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الاثنين، التزام بلاده باتفاقية مكة للدفاع المشترك مع كل من السعودية وتركيا، وذلك غداة الهجوم على "مطار الملك خالد الدولي" في الرياض.

وأعلن دار بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية إصابة 6 من مواطني بلاده في الهجوم الذي أدانه "بأشد العبارات".

وأعرب الوزير عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، بمن فيهم المواطنين الباكستانيين الستة.

وأكد أن "الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي، وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الإقليميين".

وشدد على تضامن باكستان مع قيادة السعودية وشعبها، مؤكدا استمرار التزام بلاده بسيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها في إطار "اتفاقية مكة للدفاع المشترك".

والاثنين، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا جراء قصف استهدف مطار الملك خالد الدولي مساء الأحد.

وفي 7 أغسطس الماضي وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية "حلف مكة" للدفاع المشترك.

بدوره، أدان شريف بشدة الهجوم على المطار في الرياض، وقدم تعازيه إلى أسر القتلى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ووفق رصد للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية، تعرضت 5 مطارات سعودية لـ10 هجمات منذ 5 أكتوبر الجاري، أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة مئات، وأضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.

وكان مطار الملك خالد الدولي في الرياض الأكثر تعرضا لهجمات، إذ استُهدف مرات عدة خلال الفترة نفسها.

ولم تذكر الهيئة العامة للطيران المدني السعودية الجهة المنفذة للهجمات، غير أن تحالف دعم الشرعية اتهم الحوثيين بالوقوف وراء بعضها، فيما أعلنت الجماعة مسئوليتها عن هجمات استهدفت مواقع داخل المملكة، بينها مطارات.

وجدد الحوثيون، الأحد، تحذير شركات الطيران والمسافرين والعاملين من استخدام المطارات السعودية، باستثناء المطارات الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.