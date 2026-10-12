مسئولة بالاتحاد الأوروبي: نرحب بهدنة طاقة بين روسيا وأوكرانيا في حالة الالتزام بها

قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الاتحاد يرحب بإجراء هدنة بين الجانب الروسي والأوكراني فيما يتعلق بالهجمات على البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك "في حالة الالتزام بها".

وأضافت كالاس في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: نرحب بهدنة في قطاع الطاقة في حالة الالتزام بها، ولم نتأكد من مدى التزام روسيا بعد"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ"هدنة في قطاع الطاقة"، وقال إنها تدخل حيز التنفيذ فورا، بينما أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "لا يعلم شيئا عن الأمر".

وكتب ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اعتبارا من الآن، هناك هدنة في قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وافق الطرفان على ذلك. لا تخرقوا الاتفاق".

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.