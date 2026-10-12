قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج «تكافل وكرامة»، يعد أشهر برامج الحماية الاجتماعية في مصر والوطن العربي، وأنه يتمتع بسمعة جيدة دوليًا.

وأضاف عبد الرحمن، خلال تصريحات لقناة «dmc»، مساء الاثنين، أن البرنامج شهد العديد من التطورات منذ انطلاقه في 2015، وعلى مدار 12 عامًا، في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية شاملة للمواطنين من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة يُقدّر بـ4.7 مليون أسرة، بإجمالي دعم 54 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، مقابل 1.7 مليون أسرة و5 مليارات جنيه عند انطلاقه.

وأوضح أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» منذ انطلاقه يقدّر بنحو 8.3 مليون أسرة، مشيرًا إلى أنه برنامج مرن وديناميكي.

ونوّه بأن ديناميكية البرنامج ومرونته تسمح بضم الأسر المتعثرة للبرنامج واستبدالهم بآخرين في حالة تحسن ظروفهم.