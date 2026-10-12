مساعد وزير الخارجية الأسبق يدعو إلى قمة عربية لمساندة السعودية بعد هجوم مطار الملك خالد

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقفين الرسمي والشعبي في مصر الداعمين للمملكة العربية السعودية، وإدانة الاعتداءات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، يعكسان عمق العلاقات بين

البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «TEN»، مساء الأحد، أن استهداف المنشآت المدنية الآمنة، وفي مقدمتها المطارات، يمثل جريمة بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن الاعتداء أصاب المصريين والسعوديين على السواء، وأن مرتكبيه يجب أن يخضعوا للمحاسبة.

ودعا حجازي إلى موقف عربي رسمي جاد وصارم، من خلال عقد قمة عربية للتعبير عن مساندة المملكة، واتخاذ خطوات مشتركة تضمن توافر قوة ردع قادرة على مواجهة هذه الاعتداءات.

وأشار إلى مقتل مضيفة طيران مصرية جراء الهجوم، معتبرًا أن الحادث يكشف امتداد مخاطر التهديدات إلى مختلف دول المنطقة، ويمنح الدول العربية دافعًا إضافيًا لتوحيد مواقفها واتخاذ قرار مشترك لمواجهتها.

وحذر من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يفتح المجال أمام مزيد من التدخلات والتهديدات التي تمس أمن دول المنطقة واستقرارها، مشددًا على أهمية التحرك العربي المشترك خلال المرحلة الراهنة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت، في بيان أصدرته السبت، عن إدانة مصر الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية ومطار الملك خالد الدولي، ووصفتها بأنها اعتداءات سافرة تنتهك قواعد القانون الدولي وتهدد سلامة المدنيين من مختلف الجنسيات.

وأكدت مصر رفضها التام للممارسات التي تستهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، ووقوفها إلى جانب السعودية ودعم الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وجاء البيان عقب هجوم صاروخي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن سقوط قتلى ومئات المصابين من جنسيات مختلفة، بينهم حالات خطرة.