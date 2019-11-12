استبعاد سترلينج من معسكر إنجلترا

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن رحيم سترلينج جناح منتخب إنجلترا استبعد من التشكيلة التي تواجه الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 باستاد ويمبلي بعد شجار في المعسكر التدريبي للفريق اليوم الإثنين.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يستطيع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأكيد أن رحيم سترلينج لن يشارك في مباراة الخميس ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 نتيجة شجار خلال منطقة خاصة باللاعبين في سانت جورج بارك اليوم. سيظل موجودا مع الفريق".

وشارك سترلينج في خسارة فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول ليحلق الريدز في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بهذا الفوز، موسعا الفارق بينهما إلى 9 نقاط.

وكان ستيرلنج اشتبك مع جوميز في نهاية فوز ليفربول على مانشستر سيتي في “آنفيلد” يوم الأحد بنتيجة (3-1) في بريميرليج، لكن يبدو أن الأجواء لا تزال مشحونة حيث امتدت إلى معسكر المنتخب الإنجليزي في اليوم التالي.

وقال جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا: “أحد التحديات والقوة العظيمة التي تواجهنا هو أننا تمكنا من فصل المنافسة بين الأندية عن الفريق الوطني، لكن لسوء الحظ كانت مشاعر مباراة الأحد لا تزال قاسية”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “لقد اتخذنا قرارًا باستبعاد رحيم من مواجهة مونتينجرو، شعوري هو أن الشيء الصحيح للفريق هو الإجراء الذي اتخذناه بموافقة الفريق بأكمله، ومن المهم أن ندعم اللاعبين ونركز ليلة الخميس”.

يُذكر أن ليفربول وسّع الفارق مع مانشستر سيتي حامل اللقب إلى تسع نقاط بعد مرور 12 جولة، ليعزز الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وترتفع طموحات جماهير الفريق في حصد لقب المسابقة للمرة الأولى منذ عام 1990.