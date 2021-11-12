أحمد السقا يرد على مها أحمد: ماشي يا ستي كنا بنخدم على مي عمر علشان تتنجم

ردَّ الفنان أحمد السقا، على الفنانة مها أحمد التي رأت أنه إلى جانب الفنان أمير كرارة كان يُخدِّمان على الفنانة مي عمر في مسلسل نسل الأغراب لتنجيمها.

وقال السقا خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "ماشي يا ستي كنا بنخدم على مي عمر علشان تتنجم.. حقك تقولي كده".

وأضاف أن تصريح مها أحمد لم يضايقه، مشيرًا إلى أن الفنانة وزوجها مجدي كامل "عشرة عمر".

وتابع: "الواحد ممكن في لحظة عصبية لسانه يفلت ويبقى عنده ذلة لسان.. ممكن يكون عندها وجهة نظر صح إحنا مش عارفينها".

وكانت الفنانة مها أحمد قد هاجمت صناع مسلسل "نسل الأغراب"، دون تسميتهم وكتبت: "عوضي على الله دى الجملة اللى دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص.. الحكايه ياساده نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسه الف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلى أن اصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعايه للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميله لهم اقربها انا".

وأضافت: "النجم الأولانى بينى وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعنى بدور ولما وافقت بعتولى دور تانى معرفوش دور متعملوش واحده مبتداءه المفروض انه عارف قيمتى الفنيه وعارف انى اضافه له اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم ان الكل عارف انى زى اخته (ندل)".

وتابعت: "اما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يااستاذه نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهى الحوجه مره رد وقالى الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسى وعشت اسود ايام حياتى عياط واكتئاب.. وقلت ( عوضى عليك يارب)".

وأكملت: "تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه اولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذه) .يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يااوفر تمثيل ياللى مبتقروش ياكمبارس جنب النجمه.. نصيحه بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا. ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان اققرب الناس لينا".