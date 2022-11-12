تعزيزاً للتعاون بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يوقع الدكتور محمد الأمين ولد اكيك، الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون القانونية، مع ميمونة شريف، وكيل الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مذكرة تفاهم في مقر الجامعة العربية غدا الأحد.



وتهدف المذكرة إلى تمتين أواصر العلاقات القائمة بينهما عن طريق العمل سويًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بالترکیز علی توطین الاستراتیجیة العربیة للإسکان والتنمیة الحضریة المستدامة 2030 والخطة الحضرية الجدیدة، وکذلك تطبيق أجندة التنمیة المستدامة لعام 2030 وأھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة بالتحضر.



ويأتي توقيع مذكرة التفاهم إيماناً من الطرفين بالفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون الفني الحقيقي والتعامل مع التحديات والفرص الإقليمية، ورغبتهما لتضافر الجهود والحفاظ على علاقات عمل وثيقة لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في إطار هذه المذكرة عن طريق تنظيم مشاورات وثيقة بصورة منتظمة لرصد ومراجعة سير الأعمال بما يعزز أوجه التآزر والاستفادة من الأهداف المشتركة في مجال التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية وتعزيز البعد المحلي والوطني والإقليمي في تنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة والأجندات العالمية للتنمية المستدامة.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال دعم الدول العربية والمنطقة العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وبصفة خاصة من خلال زيادة التعاون التقني بين المكاتب الإقليمية والقطرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية والدول الأعضاء في الجامعة العربية، ومنظماتها المتخصصة ذات الصلة، ودعم المبادرات التي تضطلع بها الجامعة على الصعيد المحلي والوطني والاقليمي من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية.



كما تسعى أيضا إلى زيادة المشاركة النشطة من جانب الطرفين في الفعاليات ذات الصلة بما في ذلك المؤتمرات الوزارية والمنتديات الحضرية العالمية ومؤتمرات الموئل بغرض عكس الأولويات العربية في هذه المحافل؛ وتعزيز العمل العربي المشترك بما يساهم في توفير السكن الملائم للمواطن العربي ويدعم التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.



بالإضافة لوضع وتنفيذ مشاريع مشتركة في إطار تحقيق نهج متكامل للتنمية الحضرية المستدامة بالاستفادة من الميزات التفضيلية والنسبية للدول العربية، وتعزيز دور الحكومات المحلية والوطنية في تصميم وتنفيذ مختلف الأجندات الإقليمية والعالمية للأمم المتحدة على الصعيد الحضري لدعم المواطن العربي ورفاهة عيشه.



وتستهدف المذكرة كذلك تقديم الدعم التقني الموسع في رصد وتقييم تنفيذ التحضر المستدام على الصعيد المحلي، بما يعزز قدرات المراصد الحضرية المحلية والوطنية والإقليمية، ويعمم تطبيق مؤشرات ازدهار المدن؛ بغرض دعم القدرات العربية في التقرير بشأن التنمية الحضرية في المنطقة.