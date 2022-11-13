المالكي يصل القاهرة لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

وصل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إلى القاهرة مساء اليوم السبت، قادما من فرنسا في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقالت مصادر مطلعة شاركت في استقبال المالكي بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة: "سيلتقي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني خلال زيارته لمصر مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لاستعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وسبل والتعاون لوضع آليات تنفيذية لقرارات الدورة الـ 31 للقمة العربية والتي عقدت بالجزائر أوائل نوفمبر الحالي".

وكان المالكي قد شارك ممثلا عن الرئيس الفلسطيني في فعاليات منتدى باريس للسلام التي انتهت فعالياته اليوم السبت بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية وكبار المسئولين بعدة دول.