قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عضوا بارزا بالجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

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قالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ألقت القبض على سجينين فلسطينيين سابقين بما في ذلك عضو بارز في حركة الجهاد الإسلامي خلال مداهمة صباح اليوم السبت، قرب مدينة جنين بالضفة الغربية

ووفقا لبيان مشترك أصدرته قوات الاحتلال وجهاز أمنها الداخلي( شين بيت)، أنه تم القبض على محمد سمير أبو زينة، خلال مداهمة في وضح النهار ببلدة قباطية جنوب جنين، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

ولم يكشف البيان عن اسم الفلسطيني الآخر الذي تم اعتقاله.

غير أن مصادر فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة سليمان أبو الرب، مع أبو زينة، في كمين نصبته لهما أثناء تواجدهما في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة عقب اقتحام بلدة قباطية، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي ينفذ مداهمات لاعتقال مايصفهم بـ"مطلوبين".