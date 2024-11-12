نتنياهو: سأطرح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلم ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم ، إنه "سيطرح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترماب الرئاسة رسميا".

وقال نتنياهو في الاجتماعات المغلقة، إن "إعادة إمكانية السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة يجب أن تعود إلى جدول الأعمال مع دخول ترامب إلى منصبه"، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية دون المزيد من التفاصيل.

كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أعرب عن أمله في تصريحات أمس أن "توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025".

وقال سموتريتش، إنه "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه وجه تعليماته لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية والإدارة المدنية بالبدء في العمل التحضيري الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، في تصريحات له نقلتها وكالة سبوتنك، أنه "حان الوقت في الحقبة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وأكد سموتريتش: "لا شيء في ما أفعله سري، وكل شيء مطروح على الطاولة، وبسلطتي سأواصل تطوير الاستيطان في قلب إسرائيل، وتعزيز الدفاع عن كفار سابا والقدس، وسأقاتل بكل قوتي من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".

تخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي.