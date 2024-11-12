الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن

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التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على قيام الاتحاد بإمداد السلاسل الغذائية الآتية (هايبر وان- فتح الله ماركت- جملة ماركت- بيت الجملة- سعودي ماركت) بكميات مفتوحة من بيض المائدة بسعر تسليم 150 جنيهًا.

ووجه الوزير في بيان اليوم، بأن تقوم تلك السلاسل بطرحها للجمهور بسعر 150 جنيهًا وتحمل تلك السلاسل فارق التكلفة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.