دبلوماسي روسي: لم نعقد أي محادثات مع واشنطن حول انضمامها إلى «صيغة نورماندي»







أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو، عدم وجود أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن مشاركتها في صيغة نورماندي الرباعية.

وقال رودينكو، في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس ، "لم نتواصل مع الولايات المتحدة بخصوص هذا الشأن، كما أننا لم نتلق أي اتصالات رسمية حول انضمام واشنطن إلى مجموعة نورماندي الرباعية ومجموعة مينسك الدولية".. موضحا: "لقد سمعنا بعض التصريحات الجانبية لوزيرالخارجية الأمريكي، مفادها أن هناك محادثات تعقد بين الجانبين، هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة".

وشدد على أن الجانب الروسي لا يجري أي مشاورات مع واشنطن، مشيرا إلى أن قرار توسيع المجموعة يجب أن تتخذه جميع الدول الأعضاء.

يُشار إلى أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، بشمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا تسوية الوضع في أوكرانيا.