البابا تواضروس: قَننا وضع 1500 كنيسة في 4 سنوات منذ صدور قانون بناء الكنائس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إنه بشأن مدى فاعلية قانون بناء الكنائس، فإن للقانون شقين، إنشاء كنائس جديدة، وتقنين وضع كنائس موجودة بالفعل ليُصبح لها وجود رسمي.

وأضاف خلال حوار تلفزيوني مع قناة اغابي القبطية: "قمنا بتقنين حوالي 1500 كنيسة على مدى 4 سنوات وهو شيء جيد جدًا، والدولة تريد أن تصل إلى أن بناء الجامع والكنيسة أمور طبيعية في حياتنا".

وتابع قائلًا: "في إنشاء الكنائس يُقدم الطلب للمحافظ، ويكون هو صاحب السلطة، وتم بناء كنائس في بعض الأماكن، والشيء الجميل أنه في المدن الجديدة تلقائيًا تُبنى الكنائس، وهو أمر طبيعي أن توفر الدولة مكان للعبادة لكل أحد".

وأشار البابا بقوله: "يُعتبر قانون بناء الكنائس قفزة كبيرة، وهذا إصلاح لمسيرة المجتمع، وهذا أمر مشكور للحكومة وللسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي".