«الكتاب الذهبي» تصدر عددا عن الخيل العربي المصري الأصيل بمناسبة مرابط مصر

بمناسبة المشروع العالمي "مرابط مصر"، الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدر عدد ديسمبر من مجلة "الكتاب الذهبي"، أحد أعرق إصدارات مؤسسة "روزاليوسف" عن الخيل العربي المصري الأصيل.

ويعد العدد، هو الأول في الصحافة المصرية، الذي يصدر كاملا حول الخيل العربي المصري الأصيل، متناولا تاريخ الخيول الأصيلة في مصر، منذ الفراعنة في مصر القديمة، وحتى اليوم.

وتضمن العدد، الذي حمل عنوان "مرابط مصر.. الخيل معقود في نواصيها الخير"، محتوى مهنيا احترافيا، متنوعا ما بين المقالات والتحقيقات والكاريكاتير والبورتريه، متناولا القضية من فجر التاريخ المصري القديم، مرورا بمكانة الخيل في الكتب السماوية، إلى الخيل في الرواية والأدب والسينما، والفن التشكيلي، والرياضات ذات الصلة كالفروسية وسباقات جمال الخيل.

تضمن العدد قصص وأسماء الخيول العربية المصرية، الأبرز في التاريخ، بداية من "النصر في طيبة"، حصان عربة الملك رمسيس الثاني قائد معركة "قادش"، وصولا إلى البطل الأسطوري "أسوان"، الذي أهداه الرئيس عبدالناصر للرئيس الروسي، تقديرا لدور روسيا في مساعدة مصر لبناء السد العالي، وهو الحصان الذي مكن روسيا من إنتاج سلالات عربية أصيلة، باقية حتى اليوم، وحتى البطل نظير، الذي تحتفظ محطة الزهراء -الأعرق عالميا في سلالات الخيل العربي الأصيل- بهيكله العظمي.

ويحتوى العدد على ندوة حضرها عدد من كبار مربي الخيول في مصر وأطباء بيطريين، حيث ناقشت مستقبل صناعة الخيل، مؤكدين عظمة دور مصر في الحفاظ على السلالات النقية، وأن جميع مرابط العالم في الشرق والغرب، التي تربي الخيل العربي، استعانت بدماء الخيول العربية، من خلال ما تم استيراده من محطة الزهراء، التي أسست عام 1928، من سلالات حافظ عليها محمد علي باشا وأبناؤه.

ويؤكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مقاله للكتاب الذهبي، أن الزراعة والإنتاج الحيواني شهدا طفرة واهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار سياسات الدولة لدعم التنمية الشاملة.

وأضاف القصير، أن الزراعة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال التصدير، وتم فتح 38 سوقا جديدة في دول العالم، في ظل جائحة "كورونا"، وبلغت الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة 90 مليار جنيه.

وأكد وزير الزراعة، فتح الدولة أسواقا لتصدير الخيول العربية المصرية الأصيلة، في الدول العربية والأوروبية، حيث تم التصدير لدول بالاتحاد الأوروبي، والوطن العربي.

وقال مدير محطة الزهراء، الدكتور صلاح الدين فتحي، إن المحطة تشهد تطويرا كاملا، وإمدادها بأحدث أجهزة الأشعة، وجارٍ تجهيز بنك لتجميد السائل المنوي، لأنقي السلالات، وكذا البويضات، تصلح للاستخدام في التلقيح لمدة 50 عاما، وهو الأمر الذي يحفظ جينات الأبطال من خيولها، لاستخدمها بعد سنوات من نفوقها، ويمكن من إحداث طفرة في خطوط الإنتاج.

وأكد الكاتب الصحفي، أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، رئيس تحرير الكتاب الذهبي، أن سياسة الإصدار، تستهدف بناء لبنات جديدة في حصون الوعي، من خلال تناول المشروعات القومية، والمميزات التي تنفرد بها الدولة المصرية، وحباها الله بها سواء عبقرية المكان، وأحد معالمها قناة السويس التي تناولها العدد الماضي، أو الثروة والتراث النادر، كالخيل العربي المصري الأصيل، الذي حمته مصر في سنوات الجدب بالجزيرة العربية، وحافظت عليه حتى الآن، بمحطة الزهراء، ومن أسس من القطاع الخاص فيما بعد مزارعه من سلالاتها.

وأضاف عبدالمجيد، قطار التنمية الشاملة في مصر، بقيادة حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى محطة الخيل العربي المصري الأصيل، عبر المشروع العالمي "مرابط مصر"، الذي أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، مناقشة الرئيس السيسي لمخططه.

وأوضح عبدالمجيد في افتتاحية العدد: يعكس ذلك المشروع انتقال مصر لحقبة جديدة من حقب قوتها التي مرت بها تاريخيا، لتشمل التنمية، جميع عناصر التميز والقوة، فلمن لا يعلم للخيل العربي المصري، سجلات أنساب وجوازات سفر، ودماء نقية، يندر تواجدها، وهي قيمة مضافة نسبية يدرك قيمتها المشتغلون بتلك الصناعة في العالم.

وأشار عبدالمجيد إلى أن ذلك المشروع العملاق الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس رؤية ثاقبة، محور من محاور التطوير الاستراتيجي، الذي تتبناه الدولة لقطاعات بالغة الأهمية.

فالمشروع الأكبر في الشرق الأوسط، له أبعاده الحضارية، والاقتصادية، واستعادة الريادة المصرية، فضلا عن توفيره لكل مستلزمات الصناعة، بأحدث تكنولوجيا، وتقديم الحلول لمشكلات عانى منها المربون سنوات طويلة.

فعلى مستوى البنية التحتية، يوفر مرابط للخيول في منطقة استراتيجية، ذات بنية تحتية عالية الكفاءة، تربطها شبكة طرق بالمطارات، لتسهيل التصدير، وانتقال المشاركين في المهرجانات، والمزادات والبطولات الرياضية، كما يسهم في خلق مقاصد سياحية جديدة، وتطوير لرياضات ذات صلة بالخيول، فضلا عن المنافسة عالميا في قطاعات الإنتاج.

وخلص إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: اقتراح مقدم للمجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء أقسام خاصة في كليات الطب البيطري، متخصصة في جراحات الخيل والتناسل، لتوفير كوادر احترافية تناسب فرص العمل التي سيخلقها مشروع "مرابط مصر"، وكذلك تأسيس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمدارس فنية لإعداد سياس محترفين، ومدربين لأدب الخيل، وكذا توسع وزارتا السياحة والثقافة في تنظيم مهرجانات أدب وجمال الخيل، برعاية رسمية، كمصدر لتنشيط السياحة.