النقابة: قرارات جديدة لحل مشاكل صرف معاش أسر شهداء الأطباء بكورونا

اجتمع اليوم، وفد النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام حسين خيري، والأمين العام أيمن سالم، وعضو المجلس إبراهيم الزيات، مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والمختصين من قيادات الهيئة، لبحث مشاكل صرف معاش الوفاة الإصابية لشهداء الأطباء بكورونا، والعمل على سرعة صرف الحقوق التأمينية لأسر الشهداء.

وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إبراهيم الزيات، إن الإجتماع اتسم بالإيجابية و أسفرت المناقشات عن القرارت الآتية:-

1- الإتفاق على إجراءات صرف المعاش لشهداء كورونا، وتضمنت تحديد المستندات المطلوبة لصرف المعاش و تبسيطها مثل إعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للطبيب الشهيد بدلا من التقرير الإداري من جهة العمل، و إعتماد إخطار وقوع الإصابة سواء بالنموذج القديم أو الحديث، والتنبيه على مناطق و مكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالتنفيذ الفوري لتلك الإجراءات.

2- العمل على سرعة صرف المعاش للوفاة الإصابية.

3- احتساب وفاة الطبيب على المعاش بسبب الإصابة بكورونا وفاة إصابية، طالما أنه توجد علاقة عمل بينه و بين المنشأة التي تقدم الرعاية الصحية، وتتولى جهة العمل سداد اشتراكات التأمين ضد إصابة العمل.

4- تتولى اللجنة الطبية تسليم الملف الإصابي إلى جهة العمل أو المنطقة أو المكتب التأميني، للعمل على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات أسر شهداء الأطباء، مع تحديد المسئول الذي يتم التواصل معه لسرعة حل المشاكل العارضة.

وتوجه الأمين العام للنقابة أيمن سالم، إلى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، على تفهمه و سرعة الاستجابة للطلبات و الإستعداد المتواصل لحل أي مشكلة مستقبلية.

وأكد نقيب الأطباء حسين خيري، أن حقوق شهداء الأطباء و أسرهم على أولويات اهتمامات مجلس النقابة، مضيفا أن اللجنة الإجتماعية بالنقابة على تواصل مستمر مع أسر الشهداء و ستتابع إسهامات هذا الإجتماع في حل مشاكلهم بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.