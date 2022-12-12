تضامن الغربية: تنظيم 4 قوافل طبية شهريا للأسر الأكثر احتياجا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تقديم الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجًا ولعلاج المرضى الأكثر احتياجا بالغربية، وذلك من خلال تنظيم 4 قوافل طبية شهريًا، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هذه القوافل تقدم خدمات طبية مجانية تماما لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى، وذلك للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة الغربية وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.



وأضاف أن من المستهدف خلال الشهر الجاري إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات، وفي مجال العيون تستكمل المديرية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الكبرى تنفيذ مستهدفها، من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون، وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين إزالة مياه بيضاء وظفرة ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، وتوزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان.