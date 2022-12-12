الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين ويصيب 3 آخرين بالضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، ناشطين فلسطينيين أثنين وأصاب ثلاثة آخرين بجروح لدى مداهمته جنين في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت جنين واعتقلت مطلوبا للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عمليات، كما تم اعتقال شقيقه معه، وخلال ذلك أطلق مسلحون فلسطينيون النار نحو القوات الإسرائيلية دون وقوع إصابات في صفوفها.

من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بأن طواقمها تعاملت مع ثلاثة مصابين بجروح متوسطة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات في جنين.

وقتل 165 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية التي شهدت إطلاق حملات مداهمة إسرائيلية مكثفة في الأشهر الستة الماضية بدعوى ملاحقة عناصر خلايا مسلحة.

وبحسب مصادر إسرائيلية فإن حوالي 300 عملية إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين جرت في الضفة الغربية منذ بداية العام ضد أهداف إسرائيلية.