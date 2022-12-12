استشهاد طفلة فلسطينية برصاص إسرائيلي في جنين

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفلة فلسطينية مساء الأحد برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بـ"استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين".

واعتقل الجيش الإسرائيلي ناشطين فلسطينيين اثنين وأصاب ثلاثة آخرين بجروح لدى مداهمته جنين بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت جنين واعتقلت مطلوبا للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عمليات، كما تم اعتقال شقيقه معه، وخلال ذلك أطلق مسلحون فلسطينيون النار نحو القوات دون وقوع إصابات في صفوفها.

من جهتها أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بأن طواقمها تعاملت مع ثلاثة مصابين بجروح متوسطة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات في جنين.

وقتل 166 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية التي شهدت إطلاق حملات مداهمة إسرائيلية مكثفة في الأشهر الستة الماضية بدعوى ملاحقة عناصر خلايا مسلحة.

وبحسب مصادر إسرائيلية فإن حوالي 300 عملية إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين جرت في الضفة الغربية منذ بداية العام ضد أهداف إسرائيلية.