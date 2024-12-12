استشهاد 33 فلسطينياً على الأقل في غارات إسرائيلية بغزة

قالت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الطرابيش المكون من عدة طوابق في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة مما أدى مقتل وإصابة جميع من فيه.

وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) بأن مسؤولين بقطاع الصحة في غزة قالوا إن الضربات أسفرت عن استشهاد 33 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال.

وأودت الغارة التي استهدفت بلدة بيت لاهيا على الحدود مع إسرائيل بحياة 19 شخصا، حسبما ذكر مستشفى كمال عدوان. وأظهرت سجلات المستشفى أن من بين القتلى عائلة من ثمانية أفراد، هم أربعة أطفال ووالديهم وجديهم، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وذكر الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحا بحركة حماس في محيط المستشفى. وأفاد بأن التقارير بشأن أعداد الضحايا جراء الضربة غير دقيقة، دون إيضاح المزيد.

وقال الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان: "لقد تلقينا نداءات استغاثة من الجيران وأشخاص محاصرين، لكننا لم نتمكن من مغادرة المستشفى بسبب استمرار الخطر. نشهد خسارة فادحة في الأرواح، وسقط العديد من الشهداء في المناطق المستهدفة".

وقال شهود عيان في اتصال منفصل مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنهم عقب الاستهداف الإسرائيلي سمعوا أصوات استغاثة من الجرحى العالقين تحت الأنقاض، ولكن بعد ساعات اختفت تلك الأصوات (...) يبدو أنهم فارقوا الحياة".

وأوضح شهود العيان أنهم عاشوا ليلة "مرعبة" بسبب مواصلة الجيش الإسرائيلي قصف ونسف مربعات سكنية في شمال قطاع غزة .

ولم يرد تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الغارات الأخرى.