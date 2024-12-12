 موتا : يوفنتوس قدم عرض رائع ضد مانشستر سيتي

قال تياجو موتا، المدير الفني ليوفنتوس، إن فريقه قدم عرضا رائعا في المباراة التي فاز بها على مانشستر سيتي 2 /0، أمس الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وتابع موتا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الإيطالي: "كان علينا فعل بعض الأشياء بشكل جيد للغاية، خاصة فيما يتعلق بالتماسك والتركيز. دافعنا بشكل جيد، دون أن نسمح لهم بالمساحات، وهاجمنا في اللحظات الحاسمة".

وأضاف: "قدم الجميع أداء عظيما، حتى الذين شاركوا في وقت متأخر من المباراة، ساهموا بشكل جيد بمجرد الاعتماد عليهم".

وتابع: "ويستون ماكيني، على سبيل المثال، قدم مباراة رائعة، لديه مزيج فريد من الصفات البدنية والتقنية التي تجعله خطيرا في الثلث الأخير من الملعب. نحن محظوظون بوجود لاعبين مثله".

وأكد: "كانت ليلة رائعة، ولكن كل مباراة تختلف عن الأخرى. في لايبزيج، على سبيل المثال، كان يجب أن يكون النهج مختلفا بسبب نوعية المنافس. اليوم كنا متماسكين في الدفاع وخطرين في الهجمات المرتدة، لكننا لعبنا دائما بجودة".

وقال: "المشاعر التي مررنا بها الليلة هي لحظات خاصة، وهذه هي اللحظات التي تذكرنا لماذا نقوم بهذا العمل. عندما يحين الوقت، سنقوم بتقييم أين يمكننا التحسين".



وختم مدرب اليوفي: "من المهم أن يكون هناك تناغم بين الجميع وأن نواصل اتباع نفس الفلسفة. لكن في الوقت الحالي، يجب أن نحافظ على تركيزنا، سنواجه فينيزيا في عطلة نهاية الأسبوع ويجب أن نحافظ على هذا المستوى".