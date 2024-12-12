الناتو يقدر عدد القتلى والجرحى في حرب أوكرانيا بمليون

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أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن اعتقاد بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنت روسيا غزوها الشامل في فبراير 2022.

وقال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في بروكسل اليوم الخميس: "كل أسبوع، يسقط ما يربو على 10 آلاف شخص في جميع أنحاء أوكرانيا بين قتيل وجريح".

وأضاف: "إن هذه الحرب تسبب المزيد من الدمار والموت كل يوم".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق أن 43 ألف جندي أوكراني لقوا حتفهم في الحرب.

وبالإضافة إلى ذلك تلقى 370 ألف جندي العلاج من إصابات، وعاد نصفهم إلى الخدمة العسكرية.

وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى أعداد مشابهة.

وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن نحو 600 ألف جندي روسي سقطوا بين قتيل وجريح وأن حوالي 400 ألف جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح حتى الآن.