خسرت البورصة المصرية هذا الأسبوع، وتراجع مؤشرها الرئيسي خلال 5 جلسات، بنسبة 0.14%.

وواصلت البورصة المصرية المكاسب المحدودة، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، حيث شهد المؤشر الرئيسي ارتفاعا هامشيا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.18%، ووصل إلى مستوى 30795.09 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد عاود الارتفاع أمس الأربعاء وتحقيق المكاسب، لكنه لم يعوض إلا جزءا محدودا من خسائر جلسة الثلاثاء التي كانت كبيرة نسبيًا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.4%، ووصل إلى مستوى 30739.3 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد خسرت في جلسة الثلاثاء نحو 1.25%، ونزل المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 إلى أسفل 31 ألف نقطة.

وبدأ أمس الأول تداول سهم المصرف المتحد، بعد إتمام عملية بيع 30% من أسهمه، وقد حقق ارتفاعا محدودا.