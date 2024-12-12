سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يختتم الأهلي تدريباته غدا الجمعة استعدادا لمواجهة باتشوكا المكسيكي في قبل نهائي كأس القارات للأندية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

سيبدأ الأهلي مرانه في الساعة السادسة مساء بتوقيت قطر، الخامسة بتوقيت مصر على ملعب 974 الذي يستضيف مواجهة باتشوكا، مساء السبت المقبل.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا لقواعد بطولة كأس القارات للأندية.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم السبت المقبل أمام باتشوكا، ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية، المقرر له يوم 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.