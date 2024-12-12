شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام اللبنانية

سقط شهيد ومصابان، الخميس، جراء قصف شنته طائرة بدون طيار إسرائيلية على ساحة بلدة الخيام جنوب لبنان، فيما استنكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الهجوم وعده "غدرا موصوفا" كونه جاء عقب بدء جيش بلاده الانتشار في البلدة الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "طائرة بدون طيار معادية أغارت على ساحة بلدة الخيام التابعة لقضاء مرجعيون" جنوب البلاد.

وأضافت الوكالة، أن المعلومات الأولية تشير إلى "وقوع شهيد وجريحين" جراء الغارة.

وجاءت هذه الغارة بعد ساعات من بدء الجيش اللبناني الانتشار في الخيام بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من البلدة في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الذي دخل حيز التنفيذ قبل 15 يوما.

من جهته، استنكر ميقاتي، هذا الهجوم، وقال في بيان: "لم تمر 24 على بدء الجيش اللبناني الانتشار في منطقتي الخيام ومرجعيون تطبيقا لقرار وقف إطلاق النار حتى عاود العدو الإسرائيلي استهداف بلدة الخيام بغارة أدت إلى سقوط شهداء وجرحى".

وأضاف: "هذا الغدر الموصوف (الواضح) يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات التي رعت اتفاق وقف النار وهي الولايات المتحدة وفرنسا، والمطلوب منهما تقديم موقف واضح مما حصل ولجم العدوان الإسرائيلي".