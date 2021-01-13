سلسلة متاجر دولار جنرال الأمريكية تقدم مبالغ مالية لتشجيع عمالها على التطعيم ضد كورونا

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أعلنت سلسلة متاجر دولار جنرال الأمريكية تقديم مبلغ مالي إضافي لكل عامل من عمالها لتشجيعهم على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن.

وسيحصل العمال الذين يعملون بالساعة على ما يعادل أجر 4 ساعات بعد الحصول على اللقاح.

كما تعتزم السلسلة تقديم مساعدات لفرق التوزيع والنقل العاملة معها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إعلان سلسلة المتاجر الأمريكية يعطي صورة مبكرة لكيفية تعامل سلاسل المتاجر مع ملايين العمال المطلوب تطعيمهم في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن حوالي 10 ملايين شخص حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد منذ التصريح باستخدام اللقاحات في ديسمبر الماضي، بحسب مؤشر بلومبرج لمتابعة التطعيم ضد كورونا.