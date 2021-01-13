متحدث لـ (د ب أ):إصابة رئيس بوليفيا السابق موراليس بكورونا

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أكد متحدث لوكالة الأنباء الألمانية(د ب ا) اليوم الأربعاء إصابة رئيس بوليفيا السابق أيفو موراليس بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث إن موراليس يخضع حاليا للمراقبة الطبية، ويتبع إجراءات العزل الذاتي، وتبدو عليه أعراض تشمل الكحة ولكن حالته مستقرة.

كان موراليس قد قال فى وقت سابق لصحفى ارجنتينى أنه لم يصب بمرض كوفيد 19 بعد زيارة لمستشفى فى منطقة كوتشابامبا المدارية في بوليفيا.

وتشير التقديرات إلى إصابة نحو 117 ألف شخص فى بوليفيا بفيروس كورونا، ووفاة 9500 شخص.

وأعلنت بوليفيا مؤخرا تسجيل رقم إصابات يومي قياسي فى إصابات كورونا بلغ أكثر من 2000 شخص، وهو أعلى رقم منذ مارس الماضى.