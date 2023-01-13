اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان.



وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال، عولجوا جميعهم ميدانيًا.



وأضافت المصادر أن شابًا أصيب بالرصاص، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة "بيت أمر" شمال محافظة الخليل في جنوب الضفة.



وذكر شهود أن المواجهات اندلعت على مدخل البلدة عقب مسيرة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في قدمه، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.



وفي محافظة "نابلس" الواقعة إلى الشمال من رام الله، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية "بيت دجن" وبلدة "بيتا".



وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية في "بيت دجن".



وأضاف أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا، تم علاجهم جميعًا ميدانيًا.



وفي مدينة البيرة، المُلاصقة لرام الله، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي للمدينة.



وقالت مصادر أمنية إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في قدمه، ونقل للمستشفى.



وفي رام الله ذاتها، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الجلزون.



وأفادت مصادر أمنية، بأن الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما أصيب بالرصاص الحي في صدره، خلال المواجهات التي اندلعت وسط المخيم عقب اقتحامه من قبل الاحتلال.



وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرين مُحررين من مُحافظة "جنين"، فيما جرى اعتقال آخر من مدينة "الخليل" الجنوبية.