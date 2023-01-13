إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم اثنان بالرصاص اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن شابا أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب المصادر، اندلعت المواجهات عقب مسيرة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل.

وفي السياق أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

واندلعت مواجهات مماثلة في عدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية عقب تظاهرات منددة بالاستيطان الإسرائيلي، أبرزها في قريتي بيت دجن وبيتا في نابلس وبلدة كفر قدوم في قلقيلية ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني والاختناق.

كان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا أمس خلال عمليتي مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية ومخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.

ورفع ذلك عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية إلى 9 منذ بداية العام الجاري، من بينهم 3 فتية بحسب إحصائيات فلسطينية.