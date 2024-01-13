رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء

تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جهود حملات إزالة مخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة على مدار أسبوع كامل، تنفيذا لتعليمات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بإزالة أي مخالفة في مهدها، ومنع انتشار الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.

وأشار النجار، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت، إلى شن عدة حملات مكثفة من قبل إدارتي الإشغالات ورئاسة الأحياء، بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز والنظافة، استهدفت القطاع الشمالي، والشرقي والجنوبي.

- التحفظ على المعدات

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية بالجمالون بمنطقة الخدمات أمام 164 تعاونيات، وإزالة روف مخالف بالقطعة رقم 16 منطقة 18 بالعمرانية الثانية، فضلاً عن إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح "أعمدة" بالقطعة رقم 25 منطقة 19 العمرانية الثانية.

وأشار إلى إيقاف أعمال بناء مخالفة، والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 4 بالمجاورة التاسعة، وكذلك قطعة رقم 7 بالمجاورة الثانية عشر بحي غرب سوميد، فضلاً عن التحفظ على مركبة تروسيكل للنباشين بشارع النباتات بالحي ذاته.

ووجه رئيس الجهاز بإيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للقطعة رقم 2301 بالحي الثاني بالمجاورة الثامنة، وقطعة رقم 126 بالحي الرابع المجاورة الأولى القطعة رقم 881 بالحي الرابع المجاورة الرابعة، والقطعة رقم 196 بالحي الأول بالمجاورة الثانية.

- إزالة فورية

كما لفت إلى إزالة فورية لأعمال أعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالقطعة رقم 28/6 بالحي الثاني مجاورة 6، والقطعة رقم 10، وإزالة المباني المخالفة بالعمارة رقم 22 بكمبوند جراند سيتي جنوب الأحياء، وإيقاف أعمال زيادة في غرف السطح للقطعة رقم 2301 بالحي الثاني مجاورة 8، والحي الخامس عقد أول مجاورة 3 شارع 41 و570، بجانب إزالة روف مخالف بأبراج الأمريكية بمنطقة الحصري.

وأشار النجار إلى تنفيذ إزالة فورية لأعمال زيادة لبناء غرفة شالية بالقطعة رقم 109 بيت العيلة جنوب الأحياء، وإزالة إعلانات مخالفة بمحور 26 يوليو ووصلة دهشور الجنوبية.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة، بضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصا على الواجهة الحضارية للمدينة.

وحذر رئيس جهاز 6 أكتوبر من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكداً أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.