حماس تدعو المجتمع الدولي لحماية الأسرى في سجون الاحتلال

دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مندده باستمرار الجرائم بحق الأسرى في سجون الاحتلال بعد مقتل الأسير معتز أبو زنيد من مدينة دورا جنوب الخليل، نتيجة ما وصفته بالتعذيب والإجراءات الوحشية.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي اليوم: " الجرائم المستمرة بحق أسرانا في سجون الاحتلال، وعمليات التنكيل والقتل الممنهج التي تنفّذها سلطات الاحتلال الإرهابي بحقهم، والتي كان آخرها استشهاد، هي جرائم حرب مستمرة وانتهاك لكافة القوانين الدولية الخاصة بالأسرى، وترجمة للقرارات الفاشية لحكومة الاحتلال والوزير المتطرّف بن غفير ضد الأسرى في السجون".

ودعا البيان : " المؤسسات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على معاناة أسرانا في السجون، وإعلاء صوتهم والضغط في كافة المحافل للإفراج عنهم".

ودعت الحركة في البيان إلى تكثيف الفعاليات المساندة للأسرى، وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، رداً على جرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.