 حماس تدعو المجتمع الدولي لحماية الأسرى في سجون الاحتلال - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2025 1:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حماس تدعو المجتمع الدولي لحماية الأسرى في سجون الاحتلال

وكالات
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 12:23 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 12:23 م

دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مندده باستمرار الجرائم بحق الأسرى في سجون الاحتلال بعد مقتل الأسير معتز أبو زنيد من مدينة دورا جنوب الخليل، نتيجة ما وصفته بالتعذيب والإجراءات الوحشية.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي اليوم: " الجرائم المستمرة بحق أسرانا في سجون الاحتلال، وعمليات التنكيل والقتل الممنهج التي تنفّذها سلطات الاحتلال الإرهابي بحقهم، والتي كان آخرها استشهاد، هي جرائم حرب مستمرة وانتهاك لكافة القوانين الدولية الخاصة بالأسرى، وترجمة للقرارات الفاشية لحكومة الاحتلال والوزير المتطرّف بن غفير ضد الأسرى في السجون".

ودعا البيان : " المؤسسات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على معاناة أسرانا في السجون، وإعلاء صوتهم والضغط في كافة المحافل للإفراج عنهم".

ودعت الحركة في البيان إلى تكثيف الفعاليات المساندة للأسرى، وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، رداً على جرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك