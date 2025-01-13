والد أسير إسرائيلي: نتنياهو يرتكب جرائم حرب بغزة وإسرائيل

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن والد أسير إسرائيلي في قطاع غزة، قوله إن الجنود الإسرائيليين يقتلون بسبب "مصالح (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو"، مؤكدا أنه (نتنياهو) المسؤول عن الإبادة وجرائم الحرب".

وأضاف: "سأقول للجنائية الدولية إن نتنياهو لا يرتكب جرائم حرب بغزة فقط بل أيضا في إسرائيل"، مشيرا إلى أن "استمرار الحرب العبثية في غزة لا يؤدي إلا إلى قتل مزيد من الجنود الإسرائيليين"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب بصفقة شاملة في مرحلة واحدة، وبعدها يعتبر كل صاروخ من غزة إعلان حرب.

ويأتي ذلك فيما ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي مطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، ومعربين عن رفضهم لخطة الانقلاب القضائي، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدأ التدخل شخصيا في مسألة إطلاق سراح الرهائن خلال اليومين الأخيرين، مشيرة إلى أنه مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل تولي منصبه.