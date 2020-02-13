صلاح حسب الله: التحقيقات في حادث وفاة اللواء حسن الجندي جارية للتأكد أنها كانت قضاء وقدر

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، إن نائبه اللواء حسن الجندي كان صاحب فضل كبير على نجاح الحزب وصعوده وزيادة قواعده التنظيمية والحزبية وشعبيته، مؤكدًا أن حادث وفاته وقعت عليهم في الحزب ككارثة.

وأضاف «حسب الله»، أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر في القلب»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الحادث كان في يتسم بالغرابة وأن مبني مقر الحزب الذي وقعت فيه جديد، مشيرًا أنه تواصل مع المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة، والذي ابلغه بتكليف لجنة هندسية لفحص حالة المصعد وصيانته؛ لمعرفة سبب وقوع الحادث للاطمئنان أن وفاته كانت «قضاء وقدر».

وأكد أن السلطات المختصة تقوم بتحقيقاتها بتعاون شديد دون أي تقصير، مضيفًا أن حزب الحرية المصري بقياداته سيكملون رسالتهم اكرامًا لروح اللواء الراحل وسيستمرون في أداء رسالتهم الوطنية، على حد تعبيره.

وكان اللواء حسن ناجي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء بالسويس أثناء افتتاح مقر جديد للحزب، وحضر تشييع الجثمان قيادات الحزب بالقاهرة ومختلف المحافظات .

https://youtu.be/A4rdygbEJFA