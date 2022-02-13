أشاد المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبدالله، بأداء فريق الأهلي في مباراة الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية التي أقيمت بدولة الإمارات.

واثار عامر، حالة من المرح والبهجة، في الشوراع المصرية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، الذي تم أسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي والهلال السعودي، خلال موقعة تحديد مركزي الثالث والرابع في منافسات كأس العالم للأندية 2021، المقامة في الإمارات.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "أشعر أنني صافحت ١٠٠ مليون مصري ، وكل الكلام لا يوفي مصر حقها".

وواصل :"الأهلي استعد بشكل مميز في مباراة اليوم وكانت له السيطرة ومن الصعب أن تحدد نجم واحد للقاء لكن الجميع كانوا على مستوى واحد".

وأضاف :"تلقيت كم هائل من الاتصالات من المصريين وشعرت أنني في وسط القاهرة من كم الاتصالات".

وأكمل :"جماهير الأهلي هتفت للاعبين بحفاوة شديدة في مباراة الهلال".

وذكر عامر، خلال تعليقه على أحداث المباراة، الكثير عن مصر والنادي الأهلى، بشكل أثار به عاطفة المشجعين، حيث قال: «مصر الشامخة بنسائها ورجالها، مصر بأهرامها وحضارتها، مصر بفنونها، مصر بأزهرها، مصر بكل ما فيها من معاني سامية، مصر بصحفها وبإعلامها، مصر التي لا تسقط ابدًا، ولو زاد عليها المتأمرين، عاشت مصر وأهلها وكل من فيها».

وأضاف: «في مصر تجد الغلبان يعطف على الغلبان، مصر اللي كل اللي فيها بيحب التاني».

وزاد: «تعلمنا منذ طفولتنا على أيادي مصرية، وتدرب اللاعبين على أيادي المصريين، وكل شيء في وطني توجد عليه بصمة المصريين، وهكذا أمرنا زايد بحب مصر والمصريين، لأننا دم واحد ومصير واحد».

واسترسل: «كل أهلاوي يسجل الماتش ده، ولو في أي حد في البيت مضايقه يشغل الماتش تاني وينسي همومه».

واستردف: «البحر الأحمر أكيد سموه أحمر علشان الأهلي، ولو سألتوه هايقول بشجع الأهلي».

واستكمل: «هو كل واحد لمس الكورة يبقي الخطيب، ولا كل نادي لعب كورة يبقي الأهلي».

واختتم قائلًا: «شمس الإمارات تغرُب الاَن، ولكن شمس الأهلي لا تغيب، شمس الأهلي ساطعة، شمس الأهلي مُشرقة».