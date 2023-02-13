تركيا تدين «شرعنة» إسرائيل بؤر استيطانية بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية التركية، قرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن هذه "الخطوة الأحادية تصعد من التوتر القائم مؤخرا والمثير للقلق البالغ في الضفة الغربية والمنطقة"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وحذر البيان من أن "يؤدي تصاعد التوتر هذا إلى تزايد الضحايا في صفوف المدنيين، والإضرار بأجواء السلام".

ودعا البيان إسرائيل إلى "التراجع عن هذه الخطوة المناقضة للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، والتي من شأنها مفاقمة دوامة العنف في المنطقة".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على شرعنة 9 بؤر استيطانية من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشرعنتها.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية ودول عربية قرارات المجلس، معتبرة أن شرعنة البؤر الاستيطانية "تحدٍّ للجهود الأمريكية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد".

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة، و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال العام الجاري بمقتل وإصابة فلسطينيين وإسرائيليين.